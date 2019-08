Amazonie hoří i kvůli rostoucí spotřebě hovězího. Stovky tun brazilského masa míří také do Česka

Brazílie je největším světovým vývozcem hovězího, na mezinárodním trhu má podle údajů amerického ministerstva zemědělství podíl téměř dvaceti procent. Minulý rok ho vyvezla 1,64 milionu tun, což je nejvyšší objem v historii, a vydělala tak 6,57 miliardy dolarů (152 miliard korun), uvádí brazilská skupina Abiec sdružující přes třicet masných společností.

Největší část, plných 44 procent, zamířila loni do Číny. Poptávka v Asii se v posledních letech zvyšuje. Desetina putovala do Egypta a sedm procent do Evropské unie, která je tak třetím největším vývozním trhem. Česko podle Českého statistického úřadu dovezlo loni celkem 600 tun brazilského hovězího.