Mladí, vzdělaní a naštvaní, zjistil o hongkongských demonstrantech průzkum

Nejpočetnější věkovou skupinou jsou lidé ve věku od 20 do 29 let, kterých je 49 procent, pětinu demonstrantů tvoří třicátníci a zhruba desetině protestujících ještě nebylo dvacet. Polovina repondentů rozsáhlého šetření se považuje za příslušníky střední třídy, jedenačtyřicet procent se řadí k třídě nižší.

Motivací zapojit se do protestů bylo pro drtivou většinu demonstrantů – konkrétně 87 procent – dosáhnout stažení návrhu na změnu extradičního zákona, který by umožnil snadnější vydávání stíhaných osob do pevninské Číny. Pětadevadesát procent účastníků průzkumu je nespokojeno s postupem policie při demonstracích a dvaadavedesát procent požaduje vznik nezávislé komise, která by policejní násilí prošetřila.