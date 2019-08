Situace na hongkongském letišti se po vlně protestů uklidnila. Lidé mohou do vzduchu

Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, čelí největší politické krizi za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek na větší demokratičnost politického systému a na odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové.

Fakta Hongkong: Pod správou Velké Británie byl 156 let, Číně se vrátil před 22 lety Hongkong: Pod správou Velké Británie byl 156 let, Číně se vrátil před 22 lety Zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky Hongkong , jak zní současný oficiální název území, leží na rozloze 1108 kilometrů čtverečních. Žije zde přes sedm milionů obyvatel , což z území činí jednu z nejhustěji obydlených částí světa. Hongkong si i pod čínskou správou uchoval jednu z nejliberálnějších ekonomik světa a stále patří mezi hlavní světová centra obchodu a financí . Jeho přístav je jedním z nejvytíženějších přístavů kontejnerové námořní dopravy na světě.

Jihočínský Hongkong patřil v letech 1841 až 1997 pod britskou správu, pod kterou se rozvinul v prosperující obchodní a finanční centrum s celosvětovým významem. Byl také bezpečným útočištěm čínských disidentů. Kvůli prosperujícímu hospodářství byla tato země s nejsvobodnější ekonomikou světa řazena mezi takzvané asijské tygry . Číně byl Hongkong navrácen na základě politických dohod v červenci 1997 .

Británie získala území ve třech etapách . První části tehdy neobydlené země obsadila v roce 1841 během první anglicko-čínské opiové války. Potvrzení kolonizace prosadila v Nankingské smlouvě, kterou uzavřela s Čínou v srpnu 1842. Po druhé opiové válce (1856–1858) si Británie v roce 1860 „navždy“ připojila k Hongkongu poloostrov Kchou-lun a 9. srpna 1898 jí Čína smluvně pronajala na 99 let Nová území s okolními ostrovy . Čína smlouvy později označila za nerovnoprávné a tudíž neplatné, protože k jejich uzavření byla pro svou zaostalost v 19. století donucena.

V letech 1840 až 1940 se Hongkong rozvinul v prosperující obchodní a vystěhovalecké středisko. Okupace Hongkongu japonskou armádou v letech 1941 až 1945 a embargo OSN na obchod s Čínou v letech 1950 až 1953 za korejské války hongkongskou ekonomiku téměř zničily. Hongkong se tedy zaměřil na budování průmyslu a díky přílivu kapitálu a předchozí čínské emigraci se v 60. a 70. letech stal významným finančním a průmyslovým centrem.

První formální nárok na Hongkong vznesla Čína u OSN v březnu 1972 a přímé britsko-čínské rozhovory o budoucnosti Hongkongu o mnoha kolech začaly v červenci 1983 v Pekingu. Premiéři obou zemí, Margaret Thatcherová a Čao C'-jang , se nakonec v prosinci 1984 dohodli, že k 1. červenci 1997 celý Hongkong přejde pod čínskou svrchovanost . Čína slíbila, že dosavadní hospodářský a politický systém ponechá 50 let beze změny podle zásady „jedna země, dva systémy“ .

Hospodářství krátce po čínském převzetí Hongkongu vážně zasáhla finanční krize. Oslabila všechny sektory hospodářství, přinesla řadu bankrotů a růst nezaměstnanosti. Silná hongkongská ekonomika se s ní ale vyrovnala.

Komunistická vláda z Pekingu začala postupně posilovat kontrolu nad územím. Nespokojenost řady obyvatel Hongkongu s vývojem vyústila v několik bouřlivých protestů. V roce 2014 vypukly nepokoje proti volební reformě schválené centrální vládou v Pekingu a volbu nové správkyně Hongkongu Carrie Lamové v roce 2017 označili prodemokratičtí aktivisté za nesvobodnou. Správce tohoto autonomního území Číny totiž vybírá asi 1200členná volební komise, v níž převažují přívrženci čínské vlády.