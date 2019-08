Stalin nadřadil dobyvačné zájmy společnému boji proti nacismu, hodnotí historik sovětskou neúčast na Varšavském povstání

„Už od června, kdy začala velká sovětská ofenziva v Bělorusku, polští vojáci Zemské armády vstupovali do bojů a pomáhali Rudé armádě například s osvobozením Vilniusu a dalšího území, které v roce 1939 patřilo k Polsku,“ uvedl Jakl.

K takovému vývoji ovšem nedošlo – Rudá armáda se totiž těsně před Varšavou zastavila. Proč se Sovětský svaz do povstání nezapojil, je podle Koláře věc, na kterou dodnes neexistuje jednoznačná odpověď. „Někteří historikové se domnívají, že z technických a taktických důvodů ten sovětský postup nebyl nadále možný, že vázlo zásobování, byly příliš dlouhé zásobovací linie, chyběly pohonné hmoty, vojáci byli vyčerpaní a tak dále,“ uvedl.

Většina badatelů se ale podle Koláře přiklání k tomu, že v sovětské nečinnosti byly i politické zájmy. „Že Stalin cíleně zdržoval ten postup dále na Varšavu, aby nechal povstání cíleně vykrvácet.“

„Sověti chtěli do Polska dosadit vlastní politickou reprezentaci. Chtěli co možná nejvíce poškodit polskou reprezentaci, která sídlila v Londýně, a nadřadili tyto své dobyvačné zájmy i společnému boji proti nacismu,“ vysvětluje si sovětskou nečinnost Jakl.

„Stalin si pod pojmem osvoboditelská mise Rudé armády představoval obsazení Němci okupovaných zemí a dosazení vlastních, sobě loajálních politických garnitur,“ dodal Jakl s tím, že to si ale Poláci pochopitelně nepřáli.

Historik: I kdyby byla Varšava osvobozena dříve, postupu komunismu by to stejně asi nezabránilo

Historik Kolář se ale nedomnívá, že pokud by bylo Varšavské povstání úspěšné, zvrátilo by to poválečný vývoj. „Bez ohledu na výsledek povstání Rudá armáda už v té době měla pod kontrolou velkou část Polska. Západní spojenci v té době teprve bojovali v Normandii a v Itálii,“ uvedl Kolář.

„Takže si myslím, že představa některých polských autorů dnešní doby, že úspěch povstání by mohl nějak zásadně zvrátit poválečný vývoj, je hodně spekulativní. I kdyby k osvobození Varšavy došlo rychleji a s nízkými ztrátami, tak následný nástup komunismu by se zřejmě nepodařilo zastavit tak jako tak,“ uzavřel Kolář.