Stydím se za to, co Němci udělali Polákům, řekl ve Varšavě ministr zahraničí Maas

„Stydím se za to, co vaší zemi Němci udělali… A stydím se za to, že se o této vině po válce příliš dlouho mlčelo,“ řekl německý ministr zahraničí v projevu předneseném v Muzeu Varšavského povstání. Varšavu podle něj nacisté zničili, ale nezlomili.

Maas navrhl, aby památník polským obětem druhé světové války vznikl také přímo v Berlíně. „Už je načase,“ zdůraznil. Památník by podle něj mohl přispět k usmíření.

V Berlíně již stojí několik pomníků různým skupinám obětí nacistické hrůzovlády. Nejznámější je památník zavražděným Židům u Braniborské brány. V německé metropoli je i pomník obětem romského holocaustu či pomník obětem nacistů z řad homosexuálů.