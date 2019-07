Izrael údajně poprvé od roku 1981 útočil v Iráku. Cílil na íránské síly a jejich rakety, píše arabský list

Izrael preventivně útočí v Sýrii

Židovský stát zatím k údajné vojenské operaci mlčí. „To není úplně nečekané, protože izraelská armáda nepotvrzuje všechny podobné útoky. Pokud by se to potvrdilo, tak je to zásadní změna ve viditelné izraelské doktríně, protože Izrael dosud útočil podobným způsobem vůči íránským cílům v Sýrii. Teď to vypadá, že se Irák stal poprvé terčem takovéhoto izraelského preventivního náletu,“ upozornil Borek.

Připomněl, že Irák je nestabilní země. „Sváří se tam proíránské a protiíránské sunnitské a šíitské frakce. I na vnitřní stabilitě iráckého režimu to nepřidává. Je to další ukázka toho, že v celém tom širokém oblouku od Teheránu přes Bagdád, Damašek až k Bejrútu a dál probíhá stále se zostřující velké geopolitické soupeření mezi Íránem a jeho regionálními rivaly,“ podotkl Borek.