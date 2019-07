Íránský prezident hrozí Londýnu odplatou. Britský tanker dostal doprovod, druhý čeká u saúdských břehů

Podle britského tisku fregata britského námořnictva Montrose doprovázela v úterý na cestě Hormuzským průlivem britský tanker Pacific Voyager.

Další britský ropný tanker British Heritage podle deníku The Daily Telegraph v současné době vyčkává u pobřeží Saúdské Arábie.

Plavidlo British Heritage mělo o víkendu dorazit do iráckého přístavu Basra, odkud mělo dopravit ropu do severozápadní Evropy, nečekaně se ale obrátilo. Londýn se obává, že by Írán mohl jeho lodě zastavit v odvetě za zadržení íránského tankeru Británií, napsal The Daily Telegraph.