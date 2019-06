Islandské svetry vyrábí levně Čína. Vlna procestuje půlku světa a tradice skomírá

Místo práce spíš jen koníček

Islandské sdružení, které zastupuje skupinu čtyř stovek pletařek a dvou pletařů, tlačí na vládu, aby zakročila. Značku vlněných svetrů z Islandu by podle něj měly používat pouze společnosti s výrobou přímo v severské zemi. „Lidé svetry kupují jako autentické zboží. Ty se místo toho prodávají jako padělek známého oděvního produktu,“ podotkla Einarsdottirová.

Firmy se však brání, že nemají dost lidí. „Nemáme kapacitu, abychom vyráběli zde. Potřebovali bychom 200 až 250 žen nebo mužů, kteří by pletli na plný úvazek, a tolik jich nemáme,“ prohlásil majitel společnosti Nordic Store Bjarni Jonsson.

Pletařů na plný úvazek je málo. Islanďané toto řemeslo berou spíš jako koníček a životní styl. „Je to jako vlajka. Naše jednota. Znamená to Island a je vtipné, jak to na nás v takovém krátkém čase mělo tak silný vliv,“ míní designérka Vedis Jonsdottirová.