Rakousko: Kurzovi lidovci i přes vládní krizi jasně zvítězili. Na mandát dosáhl i Strache

Lidovci si oproti volbám v roce 2014 výrazně polepšili, a to o víc než osm procentních bodů. Sociální demokraté získali 23,4 procenta hlasů, což je o zhruba půl procentního bodu méně než před pěti lety.

Evropský mandát má i Strache

Svobodní získali 17,2 procenta hlasů, což znamená propad o víc než dva a půl procentního bodu. Může za ním stát skandál, který odstartoval někdejší předseda a bývalý vicekancléř Heinz-Christian Strache. Ten se nechal tajně natočit, když dohadoval s údajnými ruskými oligarchy přístup ke státním zakázkám výměnou za mediální podporu.

Svobodní získali v europarlamentu tři mandáty a jeden z nich připadá právě Strachemu, který kandidoval z 42. místa. Podle průběžných údajů ale získal přes 37 tisíc preferenčních hlasů a ty jej katapultovaly mezi první tři svobodné. Zda se po skandálu mandátu ujme, nebo jej přenechá dalšímu v pořadí, není jasné. Strache ani vedení svobodných se v této věci dosud nevyjádřili.

Do EP se dostali ještě zástupci Zelených, kteří by měli mít 14 procent hlasů, což by bylo o dva a půl procentního bodu méně, než byl jejich historický úspěch z roku 2014, a poslanci za stranu NEOS s 8,7 procenta. Liberální NEOS jsou příznivci evropského federalismu a přímé demokracie.