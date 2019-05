Belgii čeká perný volební týden. Složitému systému sestavování vlád nerozumí ani někteří politici

Za potíže při sestavování kabinetu může velice komplikovaný belgický volební systém. Parlament o 150 členech se totiž dělí podle historických území země na Valonsko a Vlámsko, přičemž do každé části se volí zvlášť.

Vítězné strany v obou částech se pak musejí dohodnout na společné vládě, která musí být opět napůl valonská a napůl vlámská. „Velmi komplexní systém, hlavně v Bruselu, vede k tomu, že už vlastně není ani mnoho politiků, kteří by znali všechny detaily toho, jak to funguje,“ upozornil politolog Free University of Brussels Dave Sinardet.

Vláda, která už jednou padla

Předvolební průzkumy zatím favorizují ve Vlámsku separatistickou Novou vlámskou alianci a ve Valonsku Socialisty, na které se ovšem dotahují Reformisté současného premiéra Charlese Michela.

Tyto strany tvořily už poslední vládní koalici, která se ovšem nedávno rozpadla kvůli sporům o globální migrační pakt OSN. „Rozdíly mezi severem a jihem, v podpoře levice nebo pravice, mohou způsobit, že bude i tentokrát složité sestavit stabilní belgickou vládu,“ varuje politolog Sinardet.