Vysokoškoláci z EU po brexitu přijdou o výhody, plánuje britský ministr školství

O plánu již o víkendu informoval server BuzzFeed News, podle kterého chce ministr Hinds odebrat studentům z EU státní podporu a „status domácího školného“. Ten znamená, že v současné době více než sto tisíc cizinců z členských zemí unie platí za studium za Lamanšským průlivem stejně jako Britové.

Nová pravidla by mohla začít platit v akademickém roce 2021/2022, kdy už by Británie neměla být členem EU. Vládní činitelé se domnívají, že dotovat školné cizinců už by po brexitu nebylo opodstatněné, píše BuzzFeed News. Plán ale ještě není zcela hotový a, jak podotýká deník Financial Times (FT), nedostal zelenou od celého kabinetu.