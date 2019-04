I kdyby Netanjahu skončil, éra velkých mírových konferencí se nevrátí, míní reportér Szántó

Přesun americké ambasády do Jeruzaléma a uznání svrchovanosti Izraele nad Golanskými výšinami mají podle někdejšího zpravodaje výrazný vliv. „Oba tyto kroky jsou chápány jako velmi silný trumf Benjamina Netanjahua, které by mu mohly do určité míry získat další hlasy, které by jinak byly věnovány spíš menším stranám,“ míní Szántó.

Jistotu pokračujícího mandátu však Netanjahu nemá. Zřejmě bude potřebovat hlasy dalších stran, ale klíčovým hráčem bude i prezident Reuven Rivlin, který rozhodne o tom, kdo sestaví vládu.

I kdyby ale hypoteticky Netanjahu skončil, bylo by podle Szántó naivní si představovat, že by se vrátilo období 90. let s velkými mezinárodními mírovými konferencemi a obrovskými izraelskými ústupky.

„To se nestane. Gantz je voják. Je to pragmatik, není to jestřáb ve smyslu Ariela Šarona, jednoho z dalších generálů, který se stal premiérem, ale zároveň je to člověk, pro nějž je nejpodstatnější obrana Izraele,“ přiblížil. Připouští, že by Gantz mohl být ochoten k nějakým pragmatickým ústupkům, ale je prý velmi těžké říct, jestli by to znamenalo mír s Palestinci.