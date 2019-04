Silový Netanjahu, či umírněný generál Gantz? Izraelci volí parlament

přehrát video Zpravodaj ČT Borek o možných scénářích povolebního vývoje v Izraeli

Tříměsíční kampaň se soustředila spíše na osobnosti Netanjahua a Gantze než na volební programy. Premiér, který stojí v čele strany Likud, se pokusil svého rivala vykreslit jako nezkušeného a sám vyzdvihoval své dlouholeté politické zkušenosti. Gantz jako šéf nově vzniklé aliance Modrá a Bílá se naopak snažil těžit z korupčních kauz, kterým Netanjahu čelí. Generální prokurátor Avichaj Mandelblit koncem února oznámil záměr obžalovat premiéra z úplatkářství a ze zneužití důvěry.

Fakta Benjamin Netanjahu (69): ostřílený premiér, který čelí korupčním aférám Benjamin Netanjahu (69): ostřílený premiér, který čelí korupčním aférám – Netanjahu, který je potřetí ženatý, je autorem řady knih o terorismu. Je inteligentní, energický a rozhodný, avšak též dosti arogantní. Rád vystupuje v televizi, umí výborně anglicky a za politický vzor si zvolil Winstona Churchilla. – Rodák z Tel Avivu (narozen 21. října 1949) prožil mládí v Jeruzalémě a dospívání v USA, zejména ve Filadelfii. Již ve svých 17 letech se ale jako člen elitní vojenské jednotky zúčastnil šestidenní války Izraele proti Egyptu, Sýrii a Jordánsku a v roce 1972 byl zraněn během osvobozování uneseného letadla Sabena v Tel Avivu. – V USA vystudoval Massachusettský technický institut (MIT), koncem 70. let začal podnikat, po návratu do Izraele v roce 1978 působil v diplomatických službách. – V roce 1976 zahynul Netanjahuův bratr Jonathan (Joni), jenž padl jako velitel speciální jednotky, která v ugandském Entebbe zachraňovala více než 100 izraelských rukojmí z letadla uneseného palestinskými teroristy. – Členem parlamentu se poprvé stal v roce 1988, šéfem Likudu byl v letech 1993–1999 a znovu od prosince 2005, kdy vystřídal Ariela Šarona. – Několikrát byl ministrem zahraničí, jednou ministrem financí. V ekonomice se opírá o tradiční liberální recepty, jako je snižování daní, privatizace a úsporný rozpočet. – „Bibi“ Netanjahu je z hlediska délky v premiérské funkci na druhém místě za zakladatelem Izraele Davidem ben Gurionem: ben Gurion byl premiérem od roku 1948 s přestávkou do roku 1963 přes 13 let, Netanjahu je ve funkci – také s přestávkou – také přes 13 let a ben Guriona by mohl překonat letos 17. července. – Poprvé byl premiérem v letech 1996–1999, podruhé od března 2009. – Od loňska je ale tento devátý izraelský premiér v ohrožení. Generální prokurátor Avichaj Mandelblit letos v únoru oznámil, že jej ve třech kauzách obviní z korupce a podvodu. Mandelblit chce podle dřívějších informací premiéra obvinit z úplatkářství v kauze nazvané případ 4000 a v dalších dvou kauzách (označovaných jako případ 1000 a případ 2000) má být obviněn z podvodu a zneužití důvěry. Kauza zvaná případ 4000 se týká telekomunikační firmy Bezeq, jejíž společnost Walla! provozuje stejnojmenný zpravodajský server, další dvě kauzy se týkají přijetí darů od premiérových přátel-miliardářů a jedna z nich rovněž ovlivňování novin tak, aby o premiérovi psaly pozitivně. Netanjahu obvinění již několikrát odmítl a označil za „politicky motivovaná“. – Netanjahu byl v roce 1996 ve svých 46 letech nejmladším premiérem země v historii a je prvním šéfem kabinetu, který se narodil po vzniku Izraele v roce 1948. – Jako šéf pravicového Likudu vyhrál volby třikrát (v květnu 1996, kdy těsně porazil v premiérských volbách Šimona Perese, v lednu 2013 a v březnu 2015), třikrát ale odešel poražen: v premiérských volbách v květnu 1999 prohrál s Ehudem Barakem, ve volbách v březnu 2006 skončil jeho Likud až čtvrtý a v únoru 2009 byla jeho formace těsně druhá. – Jeho první premiérské období (1996–1999) bylo charakterizováno politickou nestabilitou a dílčími územními ústupky vůči Palestincům (Izrael se v roce 1997 stáhl z 80 procent Hebronu a o rok později na základě Memoranda z Wye River rozšířil palestinskou autonomii na západním břehu Jordánu o 13 procent). – Nynější premiérské období Netanjahua od března 2009 kvalifikují odborníci různě. „Bibi“ se většinou mohl opřít o podporu v parlamentu i na veřejnosti, v zahraničí byl ale někdy kritizován za malý, či spíše žádný pokrok v mírovém procesu s Palestinci a za souhlas s rozšiřováním osad na Západním břehu Jordánu. Netanjahu v červnu 2009 sice připustil existenci nezávislého palestinského státu, který ale nesmí být ozbrojen a Izraeli to musí být zaručeno, koncept „dvou států“ ale již opustil. – V posledních letech, kdy mírový proces s Palestinci stagnuje a uskutečnilo se několik válek a dalších konfrontací s radikálním Hamasem, který ovládá Pásmo Gazy, varuje Netanjahu zejména před íránským jaderným programem a nebezpečím „mezinárodního terorismu“. – Za jeho vládnutí je hospodářství v relativně dobrém stavu, i když se podle kritiků zvyšuje nerovnost ve společnosti. – izraelský premiér v ČR či Československu od vzniku Izraele, v květnu 2012 na společném zasedání české a izraelské vlády a naposledy v prosinci 2012, kdy osobně poděkoval premiéru Petru Nečasovi za postoj ČR při hlasování o statusu Palestiny v OSN (ČR se jako jediná země EU postavila proti tomu, aby OSN přiznala Palestině postavení nečlenského pozorovatelského státu). Zdroj: ČTK

Netanjahu, který by mohl v červenci překonat rekord v délce působení v čele vlády, vyzdvihoval v kampani své zkušenosti se zahraniční politikou. V mezičase stihl navštívit amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě i ruského prezidenta Vladimira Putina v Kremlu. Zároveň oznámil, že Rusko pomohlo nalézt tělo izraelského vojáka, který zemřel v první libanonské válce a pohřešoval se 37 let.

Netanjahu odmítá evakuovat židovské osady na Západním břehu Pravidla volební kampaně zakázala kandidátům používat materiály s vojáky v uniformách či přesvědčovat na vojenských základnách. To se dotklo právě Netanjahua, který kromě vlády vede několik ministerstev, včetně resortu obrany. Jedním z klíčových témat byl jako obvykle napjatý vztah mezi Izraelci a Palestinci. Netanjahu v sobotu prohlásil, že nebude dělit Jeruzalém ani evakuovat žádnou osadu na Západním břehu. Podle deníku The Times of Israel se tak snaží přetáhnout pravicové voliče jiným stranám, aby měl Likud co nejvíce hlasů a měl větší šance být pověřen sestavením vlády. Izrael území okupuje od války v roce 1967, v židovských osadách tam žije na 400 tisíc lidí. Palestinci Západní břeh považují za součást svého budoucího státu. „Myslím, že vydávat takové strategické a historické prohlášení ve volební kampani je neseriózní a nezodpovědné,“ komentoval premiérův výrok o rozšíření izraelské svrchovanosti Gantz. Podle deníku The Times of Israel též uvedl, že je proti „jednostranným krokům“ a že jeho strana chce usilovat o globálně i regionálně podporovanou mírovou dohodu.

Izraelce trápí i drahé bydlení Mírový proces s Palestinci se několik let více méně nepohnul z místa. Netanjahu již dávno opustil koncept „dvou států“, který by umožnil vznik palestinského státu. Program centristů uvádí „oddělení“ od Palestinců, Netanjahu je nicméně obviňuje, že jejich případný kabinet by umožnil vznik palestinského státu. Voliče kromě bezpečnostních otázek trápí i rostoucí sociální nerovnost a „drahý“ život. Podle jednoho průzkumu jsou sociálně-ekonomické otázky rozhodující pro čtvrtinu voličů. Ačkoli je v židovském státě nezaměstnanost nízká, inflace prakticky neexistuje a hospodářský růst vysoký, přes 20 procent populace žije pod hranicí chudoby. Problémem je vysoká cena bydlení, nedostatek lůžek ve státních nemocnicích či narůstající ceny základních produktů. Překvapením kampaně se stala strana Zehut požadující legalizaci marihuany. Její předseda Moše Feiglin se proslavil před lety, když se dožadoval práva modlit se na Chrámové hoře, kterou si nárokují muslimové. Teď na voliče zabral Feiglinův mix ultrapravice a snahy o legalizaci marihuany. „Díky legalizaci se na volném trhu objeví něco, co je méně škodlivé než cigarety a alkohol,“ hlásal předseda Zehutu v televizní diskuzi. Volby se původně měly konat až v listopadu, loni v prosinci se ale vládní koalice shodla na vyhlášení předčasných voleb v dubnu. Za rozhodnutím stojí koaliční krize, kterou způsobil zákon o výjimkách z povinné vojenské služby pro ultraortodoxní židy.

Fakta Netanjahuova poslední vláda Netanjahuova poslední vláda Poslední parlamentní volby v Izraeli se konaly předčasně 17. března 2015. Výrazně v nich uspěla konzervativní sionistická strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua (30 křesel). Druhou nejsilnější formací se stal středolevý Sionistický tábor Jicchaka Herzoga (24 křesel), který ale skončil v opozici.

Netanjahuův Likud šel do koalice s pravicovou národně-náboženskou stranou Židovský domov (8 mandátů), novou liberálně-centristickou stranou Kulanu Moše Kachlona (10 mandátů), ultraortodoxní sionistickou stranou Šas (7 mandátů) a aškenázskou ultraortodoxní stranou Sjednocený judaismus Tóry (6 mandátů). Dohromady měly těsnou většinu – 61 ze 120 křesel jednokomorového parlamentu.

Ve volbách se utkají desítky stran K favoritům voleb, kterých se má účastnit až 45 kandidátek, patří kromě pravicového Likudu centristická koalice Modrá a Bílá. Uspět by měla i nová nacionalistická strana s názvem Nová pravice, kterou založil ministr školství a zastánce osídlování západního břehu Židy Naftali Bennett a ministryně spravedlnosti Ajelet Šakedová po rozchodu s nacionalistickou stranou Židovský domov. Tato formace chce být přijatelnější pro sekulární voliče. Nacionalistická náboženská strana Židovský domov, podporující zájmy židovských osadníků na Západním břehu Jordánu, se spojila s radikální pravicovou stranou Židovská síla, která sdružuje následovníky zakázané strany Kach. Levicová Strana práce Aviho Gabbaje se naopak rozešla se svým dosavadním spojencem, formací Pohyb bývalé ministryně zahraničí Cipi Livniové. Kandidují rovněž ultraortodoxní a arabské strany, dále okrajoví piráti či inkluzivní strana Pašut Ahava (Jednoduše láska), která hlásá mír mezi Izraelci a Palestinci. Do 120členného Knesetu, který je volen obyvatelstvem na čtyři roky podle systému poměrného zastoupení, by se měla šanci dostat i sefardská náboženská strana Šas, aškenázský náboženský blok Jednotný judaismus tóry či arabské strany, které reprezentují na 18 procent izraelských Arabů.

Hlavní slovo bude mít prezident Rivlin Volební místnosti budou otevřené od pěti hodin ráno do osmi večer. Po skončení hlasování budou zveřejněny odhady – první výsledky budou k dispozici během noci. Očekává se velmi těsný výsledek. „Podle většiny průzkumů je Netanjahu favoritem na post premiéra. Zároveň většina průzkumů uvádí, že pravicový blok vedený Netanjahuem má mírnou většinu v budoucím parlamentu. Ovšem zdůrazněme, že Izrael je v tomto podobný České republice – po volbách tu má velkou roli prezident Rivlin, který nemá úplně ideální vztahy s Netanjahuem,“ upozornil blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek. „Je tu varianta, že volby mírně vyhraje centristická modrobílá opozice a její předseda Benny Gantz bude pověřen sestavením vlády. V takovém případě může začít přetahování některých středopravých nebo pravicových stran do centristické/středolevé koalice,“ vysvětlil Borek. Hranice pro vstup do parlamentu je velmi nízká – lehce přes tři procenta. Řada stran se přitom pohybuje na této hranici. „Pokud by to dopadlo tak, že voliči na poslední chvíli přejdou k velkým stranám, tak paradoxně Netanjahuův Likud může posílit, zároveň ale může přijít o několik koaličních partnerů,“ podotkl zpravodaj ČT.