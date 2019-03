Čaputová, nebo Šefčovič? Slovenská prezidentská volba dospěla do finále

Poslední průzkum přisuzoval Zuzaně Čaputové 60,5 procenta. Podle zpravodaje České televize na Slovensku Lukáše Mathého se za poslední dva týdny neodehrálo nic, co by mohlo nějak výrazněji zamíchat kartami. To tedy ze slovenské právničky dělá favoritku druhého kola volby.

Čaputová se v kampani označila za symbol změny a volání po spravedlivém a férovém Slovensku, což po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně žádali účastníci největších demonstrací od pádu komunismu v roce 1989. Pětačtyřicetiletá právnička 16. března se ziskem 40,57 procenta hlasů přesvědčivě vyhrála první kolo prezidentských voleb, po kterém se vzdala funkce místopředsedkyně neparlamentní strany Progresívne Slovensko.

Do rozhodujícího kola hlasování postoupila spolu s dlouholetým diplomatem Marošem Šefčovičem, který v prvním kole obdržel 18,66 procenta hlasů a kterého podporuje nejsilnější vládní strana Smer – sociálna demokracia expremiéra Roberta Fica. Ten rezignoval na funkci předsedy vlády před rokem v zájmu řešení politické krize po Kuciakově vraždě.

Dva proevropští kandidáti

Čaputová i Šefčovič se netají svými proevropskými postoji. Eurokomisař se v kampani ale vymezoval vůči liberálním názorům své soupeřky například ohledně možnosti adopcí dětí homosexuálními páry. Čaputovou také kritizoval za to, že v minulosti během přípravy na výkon funkce advokátky současně podnikala mimo právní sféru, což podle něj zákony nedovolovaly. Čaputová uvedla, že v době výkonu její koncipientské praxe nebylo zakázáno podnikat a nepotřebovala k tomu ani souhlas advokátní komory. Kandidátky se v této záležitosti zastal známý advokát Peter Kubina.