Žena, která slibuje změnu. Čaputová chce Slovákům vrátit spravedlivý a fungující stát

Souhlasí s právem žen na potrat, s migračním paktem i s adopcemi dětí homosexuálními páry. „Preferuji, aby mělo dítě biologickou matku a biologického otce. Ale v případě, kdy by mělo vyrůstat v ústavní péči, myslím, že by mu bylo lépe se dvěma milujícími lidmi jakéhokoliv pohlaví.“

V souvislosti s možným odsouzením kvůli daňové kauze jeho rodinné firmy Čaputová připustila, že by jeho případnou žádost o milost posoudila: „Žádný politik by nebyl nikdy zvýhodněný tím, že je v politice nebo byl v politice při udělování milostí. Při každé žádosti o milost bych postupovala stejně, jako při každém jiném občanovi, tedy musely by tam být důvody k tomu, aby se vůbec o udělení milosti dalo uvažovat.“

Za to, že udělení milosti Kiskovi strikně nevyloučila, se opět stala terčem kritiky protikandidátů, zejména Maroše Šeefčoviče, kterého v kampani podporuje vládní Smer-SD Roberta Fica, jenž je řadu let Kiskovým politickým rivalem.

Následně se však Čaputová poměrně nečekaně vůči Kiskovi vymezila, když zdůraznila, že ona by se v případě obvinění z politiky stáhla: „Já bych do politiky nešla, ačkoliv si ho jako politika vážím. Pro mě by to byla překážka.“

Politika Ruska ohrožuje Slovensko i celou Evropu

Ostře se také vymezila vůči Robertu Ficovi a jeho straně Smer-SD, současné politické scéně na Slovensku vyčítá propojení s kriminálními živly.

Akcentuje ukotvení země v Evropské unii a západním civilizačním prostoru, což ovšem podle ní v současnosti ohrožuje politika ruského rezidenta Vladimira Putina: „Vnímám snahu o podkopání stability, demokracie a jednoty Evropské unie – ať už financováním extremistických stran, podporou konspiračních médií nebo nepřátelskými zpravodajskými operacemi.“

Před druhým kolem se chystá objet celé Slovensko. „Cílem bude oslovit i ty voliče, kteří najednou zůstanou jakoby bez svého reprezentanta, jenž nepostoupí do druhého kola. Pokusím se je oslovit tím, že touha po spravedlivé a férové zemi je může oslovovat stejně jako mě,“ plánuje Zuzana Čaputová.