Zuzana Čaputová: Máme problém se spravedlností a férovostí. Na Slovensku čelíme zpochybňování demokracie

Měli jste nějakou hranici, kdy jste to chtěli udělat? Kdy jste chtěli říct: ano, například dva týdny před volbami, podle toho, co budou ukazovat průzkumy, tak do toho půjdeme? Ta časové hranice nebyla nijak definovaná. My jsme samozřejmě sledovali v posledních týdnech průzkumy veřejného mínění, které naznačovaly, že Štefan Harabin jako druhý z kandidátů, po kandidátovi Smeru by tu pomyslnou hrozbu pro nás naplnil, klesá v průzkumech, čili vlastně ten bezprostřední tlak na udělání tohoto gesta se oslaboval. Naproti tomu Robert Mistrík, jak on sám to zdůvodnil, se podle posledních průzkumů rozhodl tento krok udělat a já to jeho rozhodnutí samozřejmě respektuji.

Připomenu rok 2004: vypadalo to na pohodlné vedení tehdejšího ministra zahraničí Eduarda Kukana, ale nakonec Slováci rozhodovali mezi dvěma politiky, kteří byli spojeni s HZDS: Vladimírem Mečiarem a Ivanem Gašparovičem. Jak velká je toto pro vás výstraha a co děláte pro to, aby se něco podobného nestalo i v roce 2019? My jsme měli s panem Robertem Mistríkem v podstatě neoficiální dohodu. Právě kvůli tomu, aby se nestal model, který byl v roce 2004, a tedy aby se občané, voliči i my samotní nemuseli rozhodovat mezi představitelem vládní strany Smer, případně představitelem extrému, tak jsme měli dohodu, že ten, kdo bude průzkumech slabší, ustoupí z předvolebního souboje ve prospěch toho druhého. Přesně tento slib Robert Mistrík dodržel svým gestem, které udělal.

Zdá se tedy, že vaším největším soupeřem bude Maroš Šefčovič, což je kandidát podporovaný vládním Smerem. Co pokládáte za jeho největší slabost a co naopak největší přednost?

Maroš Šefčovič je bezpochyby dobrý diplomat, je zkušený v zahraniční politice, má kontakty po celém světě. Možná přímo úměrně tomu zná méně poměry na Slovensku a akutní problémy, které Slovensko právě teď řeší. Zároveň to, co velmi vnímám v diskusích: on je diskusně korektní protikandidát. To, co vnímám jako problematické, je vlastně to, že se žádným způsobem kriticky nevyjadřuje k ničemu, co je spojené s vládní stranou Smer, jejíž politika je pro mě jedním z motivů, pro který jsem se rozhodla kandidovat.

Díval jsem se na složení vašich voličů. Je to rozdělené zhruba na čtvrtiny. Čtvrtina vás nezná, čtvrtina vás bude volit, čtvrtina nikdy a čtvrtina, která podle všeho nakonec bude rozhodovat, pro tu jste přijatelnou kandidátkou. Co uděláte pro to, aby se ta přijatelnost proměnila v hlasy ve volebních místnostech?

Ještě stále patřím mezi kandidáty, kteří musí pracovat na zvyšování rozpoznatelnosti. Nepatřím ke kandidátům, kteří jsou v politice 20 let. Čili to, co chci udělat dále, je oslovit i nové voliče, kteří mě vůbec neznají. A mezi těmi, kteří mě znají, tak věřím, že využijeme časový prostor, který nám ještě zůstává. Budou to diskuse, kde nás bude možné poznat zprostředkovaně, ale rovněž ještě máme naplánovaných mnoho cest po Slovensku, kde je možné se s námi setkat. Ovšem vím, že necestuji pouze já sama, ale všichni kandidáti.

Zmiňoval jsem volby v roce 2004. Pokud použiju další historickou paralelu o pět let později, opět styčná plocha, tentokrát kandidatura ženy, Ivety Radičové. Jak těžké je být na Slovensku ženskou kandidátkou?

Nemám to s čím porovnat, neboť jsem jako ženská kandidátka nikdy nikde nekandidovala, ale je to samozřejmě jistý prvek odlišnosti a rozdílu, je to téma. Ne mým tématem, ale setkávám se s otazníkem nebo s pochybnostmi právě v souvislosti s tím, že jsem ženská kandidátka.

Já osobně se snažím být připravenou kandidátkou a žádným způsobem nepracuji s aspektem ženskosti. Ano, je s tím spojena jistá pochybnost ze strany některých mužů, kteří mají představu, že když už to jednou nevyšlo, zejména v tom druhém kole paní Radičové, přestože udělala skvělý výsledek, tak to je jakési pravidlo, které by mělo být neměnné. Já si to samozřejmě nemyslím. Žijeme v jiné době a to, na co jsem opravdu soustředěná, je kvalita, připravenost mě jako kandidátky.

Radily jste se nějak spolu s bývalou premiérkou a bývalou prezidentskou kandidátkou? Dávala vám nějaké rady?

Setkaly jsme se na začátku kampaně. Samozřejmě mi vyprávěla svůj příběh jako političky i po dobu té prezidentské kandidatury, ale i šířeji, protože byla aktivní i na jiných postech. Jsem za to velmi vděčná. Byly to samozřejmě zajímavé inspirace, ale myslím, že i ona konstatovala v následných rozhovorech, že každá jsme jiná kandidátka a je nyní trošku jiná doba.

Ekonomické ukazatele ukazují, že se Slovensku daří. Na druhou stranu, vy jste sama zmiňovala, že současná politická situace byla jedním z motivů, které vás přivedly k této kandidatuře. Jak na tom tedy Slovensko je? Zažívá světlé období, anebo spíše temnější část své historie?

Jak jste řekl, ekonomické ukazatele jsou relativně pozitivní, ale problémem je, že ne všichni lidé to pociťují. Máme problém s korupcí, to je možná srozumitelné českému divákovi, jako mnohé postkomunistické země. Máme problém s vyvozováním zodpovědnosti veřejných činitelů. Zjednodušeně řečeno, máme problém se spravedlností a férovostí. To znamená, že veřejné zdroje nejsou distribuované vždy tam, kam by měly jít, a končí někde v soukromých kapsách.