Čaputová suverénně vede, volilo by ji až 53 procent Slováků. Ani to jí ale nemusí stačit

Právnička Zuzana Čaputová je dva týdny před prvním kolem slovenských prezidentských voleb jasnou favoritkou. Podle průzkumu agentury AKO by nyní získala 52,9 procenta hlasů. Její hlavní soupeř Maroš Šefčovič, který kandiduje s podporou vládního Smeru, by dosáhl na 16,7 procenta hlasů. Jak ale upozornil Denník N, ani zisk 53 procent hlasů by nemusel Čaputové stačit, aby se prezidentkou stala po prvním kole. Na vině je nejasná formulace ústavy. Podrobnosti připravujeme.