V deseti slovenských městech se demonstrovalo proti Ficově vládě

V deseti slovenských městech přišly tisíce lidí na demonstrace proti politice vlády premiéra Roberta Fica (Smer). Podle serveru aktuality.sk byly protesty reakcí mimo jiné na to, že poslanci vládní koalice minulý týden přehlasovali veto prezidenta Petera Pellegriniho a opět schválili zrušení současného úřadu na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti.
Demonstrace svolalo největší opoziční hnutí Progresívne Slovensko a další opoziční strany. „Vypískejme mafii společně,“ zvaly na úterní shromáždění. Podle opozice Ficova vláda mění trestní zákoník, aby ochránila lidi, kteří k ní mají blízko, například trestně stíhaného místopředsedu parlamentu a někdejšího policejního šéfa Tibora Gašpara z premiérovy strany Smer.
Podle předsedy Progresivního Slovenska Michala Šimečky kvůli porušování principů právního státu „hrozí, že přijdeme o evropské peníze“. V Bratislavě mnoho lidí přišlo s evropskými, slovenskými nebo ukrajinskými vlajkami a s transparenty s hesly jako „Dost bylo Fica“ nebo „Úřad na šikanu oznamovatelů“.
Podle jednoho z řečníků v Banské Bystrici Slovensko „kráčí od demokracie k autokracii“, což podle něj dokládá démonizace opozičních stran, oslabování právního státu nebo vytváření „nepřátelských médií“.
V Bratislavě i jiných městech se konaly protivládní protesty i 17. listopadu na výročí sametové revoluce. Šimečka před měsícem vzkázal Ficovi, že Slovensko si svobodu vzít nenechá a že současný premiér politicky prohraje, stejně jako prohráli komunisté v roce 1989.