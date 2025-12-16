V deseti slovenských městech se demonstrovalo proti Ficově vládě


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

V deseti slovenských městech přišly tisíce lidí na demonstrace proti politice vlády premiéra Roberta Fica (Smer). Podle serveru aktuality.sk byly protesty reakcí mimo jiné na to, že poslanci vládní koalice minulý týden přehlasovali veto prezidenta Petera Pellegriniho a opět schválili zrušení současného úřadu na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti.

Demonstrace svolalo největší opoziční hnutí Progresívne Slovensko a další opoziční strany. „Vypískejme mafii společně,“ zvaly na úterní shromáždění. Podle opozice Ficova vláda mění trestní zákoník, aby ochránila lidi, kteří k ní mají blízko, například trestně stíhaného místopředsedu parlamentu a někdejšího policejního šéfa Tibora Gašpara z premiérovy strany Smer.

Podle předsedy Progresivního Slovenska Michala Šimečky kvůli porušování principů právního státu „hrozí, že přijdeme o evropské peníze“. V Bratislavě mnoho lidí přišlo s evropskými, slovenskými nebo ukrajinskými vlajkami a s transparenty s hesly jako „Dost bylo Fica“ nebo „Úřad na šikanu oznamovatelů“.

Slovenský parlament potvrdil zrušení úřadu pro whistleblowery
Národní rada Slovenské republiky (snímek z listopadu 2025)

Podle jednoho z řečníků v Banské Bystrici Slovensko „kráčí od demokracie k autokracii“, což podle něj dokládá démonizace opozičních stran, oslabování právního státu nebo vytváření „nepřátelských médií“.

V Bratislavě i jiných městech se konaly protivládní protesty i 17. listopadu na výročí sametové revoluce. Šimečka před měsícem vzkázal Ficovi, že Slovensko si svobodu vzít nenechá a že současný premiér politicky prohraje, stejně jako prohráli komunisté v roce 1989.

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli novele ústavy
Bratislavský hrad

Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem

Nový ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka v úterý večer absolvoval první zahraniční cestu na Slovensko, kde se sešel s tamním šéfem diplomacie Jurajem Blanárem (Smer). Po jednání konstatoval, že hodlá ve spolupráci se sousední zemí navázat tam, kde podle něj byla přerušena. Blanár zhodnotil, že nové české vládě na budování vztahů s Bratislavou záleží.
19:35Aktualizovánopřed 11 mminutami

EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory

Evropská komise (EK) zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o devadesát procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o sto procent, jak bylo původně plánováno.
17:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Česko v Bruselu slovenský ministr nakonec nezastupoval

Za Česko v úterý na jednání ministrů životního prostředí v Bruselu vystupoval stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý, vyplývá ze záznamů jednání zveřejněných na stránkách Rady EU. Ministr Petr Macinka (Motoristé) původně oznámil, že Česko bude zastupovat slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba (SNS), což kritizovala část opozice. Část jednání ministrů je vždy vysílána živě a na záznamu bylo vidět, že Taraba hovoří vždy za Slovensko a za Česko pak velvyslanec Černý.
15:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Muž, jenž najel v Liverpoolu do lidí, půjde do vězení na téměř 22 let

Britský soud poslal na 21 let a šest měsíců do vězení muže, který 26. května najel v Liverpoolu do davu slavících fotbalových fanoušků a zranil přes 130 lidí, píší agentury Reuters a AFP. Muž v listopadu přiznal vinu, čelil obžalobě z 31 trestných činů.
15:29Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Rusko přiznalo, že Bajkonur bude opravovat nejméně čtvrt roku

Ruská kosmická agentura Roskosmos počítá s opravou klíčové startovací rampy na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu tak, aby byla připravena k prvnímu startu na konci zimy. Uvedla to ruská média s odvoláním na náměstka ředitele agentury Dmitrije Baranova.
před 5 hhodinami

Polský student katolické univerzity chystal útok na vánoční trh, uvedly úřady

Polské tajné služby zadržely devatenáctiletého studenta pro podezření, že chystal útok na vánočním trhu, oznámil mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński. Student katolické univerzity v Lublinu Mateusz W. hodlal použít výbušniny, aby zabil co nejvíce lidí, sdělil mluvčí, aniž by zmínil konkrétní město. Soud na podezřelého uvalil tříměsíční vazbu, napsala polská média.
před 5 hhodinami

Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech ukončila po 24 letech provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz – červený Volkswagen ID.3. Automobil, na který se podepsali všichni zaměstnanci, se stane muzejním exponátem. Samotná drážďanská továrna se za padesát milionů eur (1,2 miliardy korun) změní v centrum inovací. Německá média upozornila, že to je poprvé v 88leté historii, kdy Volkswagen uzavřel některou ze svých továren v Německu.
před 6 hhodinami
