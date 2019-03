Britští poslanci po více než sto letech sebrali vládě kontrolu nad jednáním parlamentu. Co se v Londýně děje a jaké mohou být výsledky?

Marek Bičan z katedry Mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity připomněl kolosální, do středověku sahající tradici britského parlamentu, s níž jde ruku v ruce sebevědomí tamních zákonodárců, a to jak ve vztahu k vládě, tak k cizině.

Sama Mayová naznačila, že ne všechny varianty by pro ni byly schůdné, vyloučila, že by dovolila uspořádat další referendum o brexitu nebo zachovat členství Británie v bezcelní zóně či jednotném trhu Evropské unie. Kabinet také zdůrazňuje, že výsledek musí být přijatelný i pro Evropskou unii.

„Orientační hlasování vznáší na vládu požadavek nebo výzvu, ale k ničemu ji nezavazuje. Ve chvíli, kdy by vláda nereagovala, je tady možnost, že by si parlament pro rozhodnutí někdy během příštího týdne odhlasoval zákon. To by skutečně byla ústavní revoluce.“

Kdyby vláda nezohlednila výsledek indikativního hlasování, vedlo by to podle Bičana k další krizi a prohloubení stávajících nejasností. „Ve chvíli, kdy toto vláda udělá, vystavuje se riziku vyslovení nedůvěry a vyhlídce na předčasné volby,“ upřesnil Jan Váška.

Ač britská vláda na rozdíl třeba od té české formálně nepotřebuje získat důvěru parlamentu, je sestavena z jeho členů a zodpovídá se mu. Pokud parlament vládě vysloví nedůvěru, automaticky dochází k pádu kabinetu nebo rozpuštění Dolní sněmovny a předčasným volbám. Tento mechanismus se označuje jako negativní parlamentarismus.

Smyslem sondovacího hlasování je otestovat vůli poslanců, kteří dostanou možnost vyjádřit se k řadě návrhů, jak ve věci odcházení z Evropské unie postupovat dál. Cílem je pomoci ukázat na takovou variantu brexitu, která by měla podporu většiny Dolní sněmovny. Tak by bylo možné překonat pat, který britský parlament paralyzoval.

Někteří poslanci by chtěli, aby se vypsalo nové referendum o odchodu či setrvání Británie v Evropské unii. Nikdo v Dolní sněmovně seriózně neprosazuje variantu prostého opakování otázky z roku 2016, spíše se hovoří o tom, že by se lidem k posouzení předložily konkrétní podmínky pro odchod z Unie.

V případě tohoto návrhu by Británie zůstala součástí jednotného trhu, tak jako například Norsko. Navíc by zůstala i členem celní unie. I v tomto případě by Británie musela přijmout svobodu pohybu, s čímž řada poslanců nesouhlasí.

Tato možnost je nejblíže tomu, co chtějí prosadit někteří labourističtí poslanci. Británie by zůstala v celní unii s Evropskou unií, zároveň by však nebyla součástí jednotného trhu. Rovněž by Británie musela částečně přijmout svobodu pohybu, které se těší občané Unie. Předseda Evropské rady Donald Tusk takový plán v minulosti označil za slibný, avšak Dolní sněmovna jej již jednou odmítla. Proti jsou konzervativci.

Mezi tvrdými brexitáři v řadách konzervativců je populární představa, že se místo dohody o odchodu vyjedná s Evropskou unií smlouva o volném obchodu podobná té, kterou má s EU uzavřenou Kanada. To by obě strany ekonomicky poškodilo, nevyřešil by se problém s irskou hranicí a není známo, že by taková varianta měla podporu labouristů. Nemluvě o Evropské unii.

Hlasovat by se mohlo i o upravené dohodě, z které by byla vypuštěna irská pojistka, která upravuje režim na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Pojistka má zajistit, že mezi Irsky nevznikne tvrdá hranice a že mezi zeměmi bude volně proudit zboží i v případě, že Británie v budoucnu nedohodne s EU dohodu o volném obchodu.

Pokud by Mayová disciplínu vyžadovala, zcela jistě by došlo na rezignace níže postavených prounijních členů vlády, kteří by chtěli podpořit „měkčí“ podobu brexitu. O věci se podle deníku The Daily Telegraph jednalo na úterní schůzi kabinetu a premiérka si prý vyslechla varování, že by mohla přijít až o 20 členů vlády.

Není jasné, jak přesně bude středeční sondovací hlasování probíhat. Labouristický poslanec Hilary Benn britské stanici BBC řekl, že varianty, které budou sondovacímu hlasování podrobeny, vybere předseda Dolní sněmovny John Bercow. Podle Benna následně poslanci vyberou takové varianty, které jsou ochotni podpořit. V noci se pak spočítá, který plán získal nejvíce hlasů.

Ve hře jsou však i další způsoby, jak by se hlasování mohlo odvíjet. Mohlo by se hlasovat postupně pro každý návrh – buďto ano, nebo ne. Tento model prosazuje konzervativec Oliver Letwin, který ve spolupráci s dalšími poslanci úspěšný návrh na sondovací hlasování předložil. V takovém případě by ale hrozilo, že žádný návrh nezíská většinu a všechny budou odmítnuty.

Možné také je, že se zvolí méně obvyklý systém „obodování“ návrhů preferenčními hlasy od nejlepšího po nejhorší nebo opakované hlasování s postupným vyřazováním návrhů, které získají nejmenší podporu.

Hledání většiny by také mohlo probíhat ve více fázích. Nejprve by se vybraly nejpreferovanější varianty způsobem, jejž popsal Benn, pro něž by se pak znovu hlasovalo, a to dost možná až na začátku příštího týdne. Mluví se dokonce i o několikakolovém hlasování, které by zajistilo, že z procesu vzejde jediná vítězná možnost.

Sondovací hlasování, nebo alespoň jeho první kolo, se uskuteční ve středu odpoledne. Okolo čtvrté hodiny by měla být zahájena diskuse, k samotné volbě by mělo dojít okolo osmé hodiny večer. Oznámení výsledku se očekává až o tři hodiny později, neboť mezitím se bude hlasovat o úpravě data brexitu v britském právu na základě závěrů summitu Evropské rady.

BBC upozorňuje, že sondovací hlasování vůbec nemusí celou situaci kolem brexitu zjednodušit. Připomíná rok 2003, kdy se zástupci Dolní sněmovny měli stejným způsobem vyjádřit k sedmi možnostem, jak reformovat druhou komoru britského parlamentu, Sněmovnu lordů. A hlasování skončilo patem. Reforma neprošla a přetrval status quo.

