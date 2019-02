Trumpa s Kimem čeká společná večeře. Na stole bude denuklearizace i hospodářské sankce

„Jsem veskrze spíš pozitivní, protože to, co se dělo od prvního summitu doteď, je dost zřejmé, Severní Korea netestovala žádné jaderné zbraně, žádné rakety, situace na Korejském poloostrově je velmi klidná a to je největší pozitivum,“ uvedl ve vysílání ČT24 koreanista Jaromíra Chlada.

Další pozitivum je podle něj to, že americká a severokorejská strana spolu nadále jednají. „Už brzy uvidíme, jestli oba týmy našly shodné prvky, kterými by mohly posunout dialog někam dál,“ dodal.

Očekávání od dvoudenního summitu v Hanoji jsou ale vyšší, než byla v loňském roce, kdy pouhé podání rukou amerického a severokorejského vůdce bylo považováno za historickou událost.

„Očekávání je veliké, v tuto chvíli nevíme, s čím USA přijíždějí, kam budou ochotny ustoupit a také, kam budou ochotni ustoupit Severokorejci. Vyjednávací týmy jednaly v minulých dnech, ale nevíme, kam až dospěly. Nezdá se, že by panovala shoda na tom, co by sami Američané chtěli, kromě denuklearizace, ale záleží na tom, co sami za to budou ochotni nabídnout. A to je ten hlavní bod sváru,“ řekl ve vysílání ČT24 Martin Řezníček ze zahraniční redakce, který v minulosti působil jako zpravodaj ČT v USA.

Z čeho mají podle Řezníčka strach Jihokorejci, je to, že by mohly Spojené státy přistoupit třeba na trvalejší zrušení společných strategických cvičení a stažení bombardérů a jaderného arzenálu z Jižní Koreje. „Nevíme v tuto chvíli, zda to bude ta část, kam až bude Donald Trump ochoten zajít,“ dodal a označil amerického prezidenta za „transakčního politika“, který vyjednává stylem něco za něco.

Trump nicméně v neděli možnost nějakého zásadního průlomu relativizoval. „Nikam nespěchám. Nechci testy (jaderných zbraní a raket dlouhého doletu). Pokud nebude (KLDR) testy provádět, budeme spokojeni,“ poznamenal americký prezident.