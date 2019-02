Babiš má k pozvání do USA blíž než Zeman, říká šéf diplomacie před cestou za oceán

„Jsem přesvědčen, že je reálné, že se podaří domluvit schůzku na té nejvyšší úrovni. Mám signály, že tam ze strany amerických partnerů je zájem. Budu o tom hovořit s (americkým) ministrem (zahraničí Mikem) Pompeem tento týden v pátek,“ řekl Petříček.

„Budu apelovat na americkou stranu, aby to byla schůzka na nejvyšší úrovni, je to na americké straně, koho pozvou do Bílého domu,“ doplnil. Jako reálnější ale vidí, že by pozvání dostal premiér Babiš.

Zeman o pozvání do Bílého domu dlouhodobě usiloval a také jako jeden z mála světových politiků veřejně podpořil Trumpa už během volební kampaně v roce 2016. Po Trumpově zvolení Hrad uvedl, že český prezident dostal pozvání na schůzku s novým americkým prezidentem na jaro 2017, setkání se ale dosud neuskutečnilo.

Nedávno Zeman s odvoláním na amerického velvyslance v Česku Stephena Kinga uvedl, že schůzka s jeho americkým protějškem je nepravděpodobná.

Petříček bude s Pompeem jednat i o konkrétních tématech pro případnou schůzku nejvyšších představitelů Česka a USA. „Bude to opět bezpečnost, bude to otázka vzájemného obchodu, otázka spolupráce v oblasti inovací, vědy a výzkumu,“ řekl.

Kriticky zhodnotil vyjádření Babiše o tom, že nepotřebuje, aby mu česká diplomacie schůzku v Bílém domě sjednávala. „Já věřím, že i pan premiér ocení nakonec, že mu ministerstvo zahraničních věcí v tom pomůže,“ uvedl.