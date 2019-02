Česko chce v Sýrii postavit sirotčinec, oznámil Babiš

Česká vláda by mohla v Sýrii postavit pro místní děti multifunkční centrum. Premiér Andrej Babiš o projektu jednal se syrskou stranou, organizací Červený půlměsíc. Téma Českem rezonovalo v loňském roce, kdy europoslankyně Michaela Šojdrová vyzvala předsedu vlády k přijetí padesáti sirotků. Babiš to odmítl s tím, že dětem by se mělo pomoct v zemi jejich původu.