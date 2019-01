BBC si chce pojistit vysílání v Unii po brexitu. Ve hře je nové ústředí v Bruselu

Pokud by stanice chtěla vysílat své mezinárodní programy BBC World, BBC Entertainment, BBC First či BBC Earth na území sedmadvacítky i po brexitu, bude nejdřív muset získat licenci udělenou v EU.

Chce-li tedy BBC po brexitu vysílat v celé Unii, musí do některého z členských států přemístit své ústředí, nezanedbatelnou část zaměstnanců daného kanálu, anebo zařízení pro přenos signálu, jinak licenci nezíská, upozornil Guardian.

Britská premiérka Theresa Mayová se ve snaze tomuto problému vyhnout pokusila audiovizuální průmysl zahrnout do dohody s EU o volném obchodu, ale nepodařilo se jí to. Proti se postavila například Francie.

Stěhováním hrozí i šéf Airbusu

Do brexitu zbývají dva měsíce, stále ale není jasné, jak odchod bude vypadat. Evropský výrobce letadel Airbus ve čtvrtek varoval, že může svou výrobu křídel přesunout z Británie, pokud země opustí Unii bez dohody. Společnost v Británii zaměstnává 14 tisíc osob.

„V případě brexitu bez dohody budeme muset učinit pro Británii potenciálně velmi škodlivé rozhodnutí,“ prohlásil šéf společnosti Tom Enders.

Jeho firma prý nemůže okamžitě přesunout velké továrny z Británie do jiných částí světa, mohla by ale být nucena přehodnotit budoucí investice v případě, že by nastal brexit bez dohody. „Brexit hrozí zničit století vývoje založeného na vzdělání, výzkumu a lidském kapitálu,“ řekl v dosud nejostřejším varování.

Kritici však už dříve možný přesun výroby z Británie zpochybnili. Tvrdí, že hlavní závod na výrobu křídel v Broughtonu pracuje efektivně, dalším plusem je pak slabá libra, píše agentura Reuters.