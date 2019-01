Jednou policista, podruhé hasič. Salvini je „ministr uniforem“, hrozí mu ale pokuta

Podle odborů italských hasičů by ale měl být potrestán. „Nemůžete někoho přivést k přesvědčení, že stojí před policistou, když to policista není,“ argumentují rozčilení hasiči. V rozpočtu na tento rok nedostali přidáno ani euro a mívají nevýhodné pracovní smlouvy.

Podle paragrafu 498 italského trestního zákoníku je nošení italských uniforem či odznaků někým, komu to nepřísluší, nezákonné. Kdo tak učiní, hrozí mu pokuta od 154 do 929 eur (až 24 tisíc korun).

Předvádění a zneuctění uniformy, kritizují ministra oponenti

Salviniho političtí protivníci mají za to, že politik se nošením policejních a hasičských stejnokrojů předvádí. Novinář Paolo Berizzi to označil za „jednu z ,estetických‘ položek jeho propagandy“.

Za velmi vážné to považuje spisovatel Roberto Saviano, který kroky populistického ministra dlouhodobě kritizuje. „Znamená to neúctu k uniformě. Jeví se to sice jako projev solidarity a blízkosti, ale vůbec to tak není. Jde o zneužití (stejnokroje),“ myslí si Saviano.