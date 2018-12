Italové nakonec Bruselu ustoupili. Svůj rozpočtový schodek sníží

„Na italské ekonomice není znát, že uplynulo již deset let od propuknutí světové hospodářské krize,“ konstatuje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Jasně to ukazují základní makroekonomická data. „Velkou italskou bolístkou je míra nezaměstnanosti přesahující 10 procent,“ potvrzuje analytik Next Finance Jiří Cihlář.

Ještě před krizí se podíl lidí bez práce nacházel pod sedmi procenty, pak ale rostl a jejich počty kulminovaly v roce 2014, kdy nezaměstnanost činila 12,7 procenta. Ještě horší situace panovala mezi mladými do 24 let, kde bylo bez práce přes 40 procent lidí.

Poslední roky se sice situace zlepšuje, ale velmi pozvolna. Vyšší nezaměstnanost loni měly jenom dva státy – Španělsko a Řecko. Ovšem Atény krizi odnesly nejsilněji a před pádem zemi zachránila finanční pomoc ze zahraničí doprovázená reformami.

Zadlužení Itálie v současnosti dosahuje zhruba 2,3 bilionu eur (60 bilionů Kč), tedy 131 procent HDP. Podle pravidel eurozóny nesmí celkové zadlužení země přesáhnout 60 procent HDP. Pokud stát pravidlo nesplňuje, musí zadlužení začít postupně snižovat.