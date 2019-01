Šest scénářů brexitu. Poslanci řeknou, zda jim dohoda vyhovuje. Nebo Mayovou potopí

Ani v případě schválení dohody si ale britská vláda nebude moci úplně oddechnout. Přijmout totiž bude třeba další doprovodnou legislativu. I v jejím případě lze přitom očekávat další živé debaty nejenom na půdě britského parlamentu.

Scénař č. 2: odmítnutí dohody a tvrdý brexit

Pokud podle dosavadních předpokladů během úterního hlasování poslanci dohodu odmítnou, vláda bude muset do tří zasedacích dnů v parlamentu představit svůj náhradní plán. Obecně existují dvě možné cesty dalšího pokračování. Tu první představuje tvrdý brexit, tedy odchod Velké Británie z EU bez dohody.

Vláda by se v takovém případě snažila prosadit alespoň dílčí legislativu, aby byl tento způsob rozluky co nejméně bolestivý. Na zboží putující mezi EU a Spojeným královstvím by totiž byla okamžitě uvalena cla, což by jej prodražilo. Na hranicích by začal fungovat klasický hraniční režim. Před brexitem bez dohody a následným rizikem pro společnost varovala například i britská policie, neboť by Spojené království okamžitě ztratilo přístup k celoevropským bezpečnostním databázovým systémům.

Tvrdý brexit by také podle analýzy britské centrální banky Bank of England znamenal zvýšení nezaměstnanosti na 7,5 procenta z loňských zhruba čtyř procent. Vrcholu z období krize by nezaměstnanost v takovém případě nedosáhla jen díky masovému odchodu zahraničních pracovníků. Návrat k růstu ekonomiky odhaduje dokument teprve na konec roku 2023.