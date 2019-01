Vláda schválila zákon pro případ tvrdého brexitu. Upravuje pobyt Britů v Česku

Vláda schválila zákon, který by vešel v platnost v případě vystoupení Spojeného království z Evropské unie bez dohody. Připravilo ho ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka (ČSSD). Speciální právní úprava garantuje práva britských občanů v Česku. Cílem je, aby britská vláda mohla recipročně zajistit co nejlepší postavení Čechů žijících ve Velké Británii. Vláda bude usilovat o to, aby sněmovna návrh schválila už v prvním čtení.