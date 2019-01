Parlament nejspíš zablokuje brexit, myslí si Mayová den před klíčovým hlasováním

Druhé referendum – Mayová několikrát možnost druhého referenda důrazně odmítla. Zářijový sjezd opozičních labouristů ale přijal usnesení o brexitu, kterým mimo jiné ponechává ve hře druhé referendum o členství v EU jako možnost pro případ, že Mayová nebude schopna finální dohodu s Bruselem prosadit v parlamentu. Do března 2019 ale zbývají jen čtyři měsíce, což na přípravu referenda s dostatečnou kampaní před hlasováním poskytuje už jen velmi málo času. Není také jasné, jak by v takovém případě zněla otázka. Zda zvrátit brexit jako takový, zda by se Britové měli vyjádřit k dohodě dojednané premiérkou Mayovou, či zda by chtěli její úpravy.

Předčasné volby – Mayová předčasné volby odmítá, labouristé by v případě odmítnutí dohody parlamentem předčasné volby požadovali. „Nejpravděpodobnější je, že vláda by se následně (po odmítnutí dohody) zhroutila a měli bychom volby, ve kterých by, doufám, lidé v této zemi vybrali jinou vládu, která by to se vztahem s Evropou a s ochranou obchodu myslela vážně,“ řekl labouristický šéf Jeremy Corbyn. S blížícím se termínem vystoupení Británie z EU v březnu příštího roku by ale podle politologů bylo velice těžké stihnout do té doby předčasné volby uspořádat. Řádné volby se mají konat v roce 2022.