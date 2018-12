USA, Británie a Litva zvýší po kerčském incidentu pomoc Ukrajině

Rusko ale nedávno zvýšilo svou vojenskou přítomnost v oblasti Azovského moře a začalo kontrolovat všechna plavidla mířící z nebo do ukrajinských přístavů, což někteří nazývají „ekonomickou blokádou“ ze strany Moskvy. „Pro majitele lodí už není výhodné kotvit v ukrajinských přístavech v Azovském moři. Rusko chce Ukrajinu ekonomicky destabilizovat,“ je přesvědčen ředitel přístavu Mariupol Alexander Olejnyk.

Podle místních hrozí zdejším vodám podobný osud jako na sousedním Krymu. Ukrajinská strana ovšem přiznává, že dohody tyto kontroly technicky umožňují.

Ruské inspekce začaly brzy poté, co Ukrajina v březnu zadržela rybářskou loď plující z krymského přístavu. „Je to taková vzájemná, dejme tomu ekonomická válka,“ konstatoval nedávno rusista a komentátor ČRo Plus Libor Dvořák. Moskva tvrdí, že prohlídky lodí jsou z bezpečnostních důvodů. Obává se totiž útoků ze strany ukrajinských radikálů.