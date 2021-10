Koalice PirátiSTAN ustaví dva poslanecké kluby, Piráti by podle ní měli mít více než jedno ministerstvo

Oba lídři potvrdili, že jejich strany chtějí do vlády společně. Podle Rakušana je finální výsledek velký závazek vůči voličům: „Je možné vytvořit vládní většinu, která přinese změnu České republice, odstaví oligarchu od moci a má ambici posunout Českou republiku dál. A Piráti a Starostové jsou v tom společně.“

Šéfové obou stran řešili především chystaná povolební vyjednávání s koalicí SPOLU. „Zároveň jsme určili i strategii pro naše expertní týmy, kdy političtí garanti jednotlivých politických oblastí budou za Piráty a Starosty vyjednávat parametry možného prohlášení vlády a to, v čem se naše programy liší a kde musíme hledat přiblížení,“ dodal Bartoš.

Rakušan: Počítáme, že Piráti budou mít více než jedno ministerstvo

Oba předsedové předpokládají, že Piráti budou mít v chystané vládě s koalicí SPOLU více než jedno ministerstvo. „Každopádně počítáme, že to číslo rozhodně nebude jedna. Počítáme s vyšším počtem ministrů za pirátskou stranu,“ dodal Rakušan.

Koalice PirátiSTAN bude podle něj usilovat o důstojné místo ve vládě, nehrozí ale, že by teď Starostové začali hamižně požadovat vše. Jaká ministerstva a kolik by jich koalice Pirátů a STAN chtěla, nechtěl Rakušan specifikovat s tím, že na tahu s nabídkou případných křesel a priorit má být jako první koalice SPOLU. Jaká ministerstva by pro koalici Pirátů a STAN přicházela v úvahu, bude podle Rakušana vycházet z výsledků voleb.

„My samozřejmě ctíme, že koalice SPOLU bude mít ve vládě nějakou sílu. Samozřejmě, že ctíme, že jediným kandidátem na premiéra je (předseda ODS) Petr Fiala, a to nebudeme nikterak zpochybňovat, zároveň ale chceme důstojné zastoupení ve vládě, které bude umožňovat prosazovat náš program,“ uvedl Rakušan.

„Nejdříve musíme jednat s koalicí SPOLU. Jednání musíme zvládnout jako koaliční partneři, protože ten projekt je společný a společně se na tom chceme podílet,“ dodal Bartoš.

Koalice PirátiSTAN má podle Rakušana stále za priority digitalizaci a vnitro. Uvedl také, že jeho ambice vést ministerstvo vnitra nijak tajná není.

„Budeme zakládat dva poslanecké kluby,“ potvrdil dále Bartoš s tím, že takový postup předpokládala už koaliční smlouva. Rakušan uvedl, že počet mandátů Pirátů k tomu stačí. Klub STAN se podle Rakušana poprvé po volbách v novém složení sejde v pátek, do té doby by se měla odehrát koaliční jednání s koalicí SPOLU.

Fiala chtěl v pondělí žádat Zemana o schůzku

Co se týče vyjednávání o možné vládě s koalicí SPOLU, předseda ODS Petr Fiala chtěl v pondělí požádat prezidenta Miloše Zemana o schůzku, aby mu představil memorandum, které obě koalice podepsaly, uvedli Bartoš s Rakušanem. V souvislosti se Zemanovou hospitalizací popřáli oba lídři prezidentovi brzké uzdravení, zároveň ale také řekli, že okolí prezidenta dlouhodobě netransparentně informuje o jeho stavu.

„Uvidíme, zda se dostaneme k nějakým jasnějším informacím o stavu pana prezidenta, a podle toho přizpůsobíme, zda bude mít v těchto dnech nějaký reálný význam o schůzku žádat, nebo ne,“ konstatoval Rakušan.