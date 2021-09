Zelení k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Pandemie nám obnažila problém závislosti současného systému na neplacené, neviditelné, ale velmi náročné práci pečujících rodičů, v drtivé většině žen. Chceme odstraňovat nerovnosti a vytvořit rodinám dostatečnou podporou pro péči o děti, zejména v podobě zařízení předškolní péče už od dvou let věku dítěte nebo podporou zkrácených úvazků, jako je to běžné všude v Evropě. Rodinám umožníme lépe skloubit práci a soukromý život. Pomůže k tomu flexibilní rodičovská, školky i vyšší garantované minimum pro samoživitelky a samoživitele. Do 21. století patří jen taková společnost, v níž nikdo nezůstává na okraji. Chudoba se podepisuje na zdraví, špatném vzdělání i kvalitě života, proto musíme umožnit všem, aby se z ní za účinné podpory státu vymanili. Chceme řešit situaci tzv. prekarizované práce, pracující chudoby a také reformu sociálních dávek směrem k větší univerzálnosti s důrazem na situaci jednotlivce, nikoli (mnohdy neexistující) domácnosti. Chceme dostupné nájemní bydlení, vyšší ošetřovné, reformu důchodů. Provedeme regulaci trhu s půjčkami a prosadíme místní příslušnost exekutorů. Podpoříme terénní a komunitní sociální služby a bezbariérový veřejný prostor.