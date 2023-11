Egypt pragmaticky udržuje mír s Izraelem. Ve společnosti ale vládne antisemitismus

Egyptští představitelé se nejvíce bojí toho, že se na jeho území dostanou teroristé Hamásu a budou tam operovat. Podle prezidenta Abdala Fattáha Sísího by pro ně bylo pohoří Sinaj ideálním místem, odkud dál útočit na Izrael.

Obavy z exodu

Obává se také toho, že by židovský stát mohl aktuální konflikt využít k tomu, aby Gazánce vysídlil. Na izraelském ministerstvu pro zpravodajské služby vznikl dokument, který zmiňuje nucený transfer obyvatel do Egypta. Ospravedlňuje to jako řešení problému uprchlíků, kteří hledají úkryt před boji. Vláda rychle dodala, že to je jen nástin jedné z mnoha variant, nikoliv plán, s nímž by počítala.

Sísí na mírovém summitu v Káhiře 21. října prohlásil, že svět nikdy nesmí připustit, aby bylo lidské utrpení zneužíváno k nucenému vysídlování lidí. „Egypt potvrdil a znovu opakuje, že důrazně odmítá nucené vysídlení Palestinců a jejich přesun na egyptskou půdu na Sinaji, neboť to bude znamenat poslední záchvěv likvidace palestinské věci, rozbití snu o nezávislém palestinském státě a promarnění boje palestinského lidu a boje arabských a islámských národů v průběhu palestinské věci, který trvá již 75 let,“ řekl.

„Vysídlení Palestinců z Gazy je velmi nepopulární krok celkově v arabském světě. Je to něco, na co se egyptská populace dívá ne jako na přijetí uprchlíků, ale jako na vyhnání Palestinců z jejich území,“ vysvětlil Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů.

Doplnil, že kromě těchto důvodů, které Sísí a úřady obecně prezentují, také Egypt čelí ekonomické krizi a není jisté, že by se o statisíce, možná až milion lidí dokázal postarat.