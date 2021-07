Všechny domácnosti v obcích zasažených tornádem by měly mít do začátku srpna plyn i elektřinu

Sklady jsou stále plné zásob

Do konce tohoto týdne by měla podle něj jít téměř všude elektřina, maximálně se pak budou řešit desítky přípojek. „Priorita je, aby byly přípojky ke standardním domácnostem, potom se budou řešit jiné provozy, jako například vinné sklepy. Počítáme, že do prvního srpna bude fungovat zásobování jídlem. Od toho víkendu pak bude zlomovější bod, všechny domácnosti by měly mít plyn, elektřinu, a k tomuto datu budeme ukončovat zásobování jídlem,“ uvedl Grolich.

Podle něj jsou plné sklady zásob v Hodoníně a Břeclavi, kam lidé vozili pomoc pro zasažené obce. „Už teď se ukazuje, že je toho víc, než bude potřeba. Budeme řešit, co s přebytky. Budeme jednat s organizacemi,“ doplnil Grolich.

Šance na vybudování ekologičtějšího bydlení

Na řadu přijde náročná a nákladná obnova zpustošených obcí. To je podle některých ekologických organizací šance na vybudování ekologičtějších domů obklopených zelení. Jedním z konkrétních příkladů je Základní škola v Hruškách, které tornádo odneslo střechu. Podle Nadace Partnerství by byla vhodná zelená střecha. Starostka Hrušek chce ale obnovit školu co nejrychleji a vrátit jí střechu plechovou.

Ekologové si uvědomují, že u soukromých domů zrealizovat takový nápad není jednoduché, zaměřují se proto na veřejné budovy. Chtějí také pomoci lidem získat dotace na obnovu zeleně. Tornádo také poničilo velké množství vzrostlých stromů, jednat o tom chtějí s ministerstvem životního prostředí.