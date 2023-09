Problém bude za tři týdny vyřešen, komentoval zmocněnec Kopečný polsko-ukrajinskou roztržku

„Přispěje to ke katarzi postupně rostoucího napětí, které mezi Kyjevem a jeho největšími spojenci jednoznačně je a narůstá,“ řekl Kopečný. „Polsko chrání své národní zájmy, stejně jako my v rámci naší interakce a pomoci Ukrajině následujeme to, co vnímáme jako české zájmy. To samé dělá Polsko. Ale v momentě, kdy tam shledá nějaký bod, který neodpovídá tomu, co je dobré pro polskou zemi, tak se s tím ozvou. A Ukrajina na to následně musí reagovat.“

O problému ukrajinského obilí na polském trhu se podle něj už dříve mluvilo v kuloárech. „V momentě, kdy se to přenese takhle na světovou úroveň, tak je to zkrátka moment, kdy se vyčistí vzduch. Už to, co můžeme teď vidět z vyjádření polského prezidenta i ukrajinského vedení naznačuje, že ten problém bude za tři týdny určitě vyřešen,“ dodal vládní zmocněnec.

Narážel na skutečnost, že Polsko čekají v polovině října parlamentní volby. Prezident Andrzej Duda v pátek uvedl, že nynější spor s Ukrajinou vztahy obou zemí výrazně nepoškodí.

O tom, že na roztržce se podepsaly i blížící se polské volby, je přesvědčen rovněž Kobza. „Měli bychom rozlišovat stanovisko polské vlády, které je určené pro vnitřní trh a které je určené do zahraničí,“ konstatoval v Otázkách Václava Moravce.

„Polská vláda teď velmi pečlivě zvažuje každé svoje prohlášení, protože ví, že v momentě, kdy by nějakým způsobem rozladila zemědělskou lobby a farmáře, tak nemá šanci zůstat u svých míst,“ dodal člen sněmovního zahraničního výboru.