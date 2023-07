Pozvánka do NATO by podle Lipavského dala Ukrajincům motivaci. Nestavme vzdušné zámky, varuje Bžoch

Volodymyr Zelenskyj na návštěvě Prahy poděkoval za podporu Ukrajiny. Při jednáních se soustředil z velké části na integraci válkou zasažené země do NATO i Evropské unie. Čeští představitelé mu slíbili podporu pro přizvání Kyjeva do obou organizací.

Bžoch má ohledně podobných slibů výhrady. Zdůraznil, že je pro, aby Ukrajina jednoho dne do těchto organizací vstoupila. „Ale pokud to Ukrajincům slibujeme, tak jim musíme říct také to 'bé'. Protože my dnes nevíme, v jakém stavu Ukrajina bude, až válečný konflikt skončí. Nevíme, jak rychle se nám podaří pomoci Ukrajině v tom, aby obnovila svůj systém, aby fungovala nezávisle ve svých hranicích. A to bude dlouhá cesta,“ poznamenal. Upozornil, že po této cestě bude následovat ještě další dlouhá cesta k otevření jednání o vstupu do NATO a Evropské unie.

„Nechci tím říkat, že bychom neměli Ukrajinu podporovat, samozřejmě v těch krocích k tomu, aby do NATO i do Evropské unie směřovala, ji podpořit musíme. Na druhou stranu bych byl velmi opatrný v tom, abychom stavěli vzdušné zámky a říkali Ukrajině, že to bude nějaké rychlejší, že uděláme všechno proto, aby tam byla co nejdříve, protože máme před branami EU země, které zde čekají dvacet let a také se nám to nedaří moc posouvat,“ dodal Bžoch.