Na unijním sankčním seznamu je i režisér Michalkov. Dostal cenu v Karlových Varech

Nikita Michalkov je režisér oceňovaný za snímky Unaveni sluncem nebo Urga. V Karlových Varech si před dvanácti lety na festivalu převzal křišťálový glóbus. Ruského prezidenta Vladimira Putina podporuje dlouhodobě.

„Jeho vnitřní nezávislost mě dostala. On je chytrý, bystrý a velmi pracující člověk,“ řekl Michalkov o Putinovi v roce 2010. Ve svém pořadu, který vysílal i zpravodajský program Rossija 24, už od roku 2014 aktivně šíří propagandu Kremlu.

Právě dlouhodobá podpora války na Ukrajině je důvodem, proč od poloviny prosince figuruje Michalkov na sankčním seznamu Evropské unie. Evropská rada seznam rozšířila o 141 lidí a 49 subjektů. Mezi nimi jsou ústavní soudci, někteří novináři nebo politici jako například poslankyně Valentina Těreškovová – první žena ve vesmíru. Těm nyní Unie zmrazila majetek a zakázala cesty do členských zemí.

„Dostal jsem se na seznam kvůli tomu, že jsem u sebe doma posledních deset let mluvil o rodícím se příšerném nacismu v mé oblíbené zemi – na Ukrajině. Když tě za to podrobují sankcím – znamená to, že všechno děláš správně,“ citovala reakci Michalkova agentura TASS.