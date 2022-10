Obyvatelé Irpině po osvobození opravují zničené město. Obnova zabere roky, říkají místní

Georgij Žylič s manželkou si v Irpini pořídili před rokem nový byt. Chtěli být blíž stárnoucím rodičům, kteří se na předměstí Kyjeva přistěhovali už dřív. Rekonstrukce bytu běžela rychle a na duben plánovali stěhování. Jenže na konci února začala ruská pozemní invaze.

„Dopadl sem jeden projektil nebo granát. Přesně nevím. Měl jsem ale štěstí. Netrefilo to můj byt, ale druhou stranu domu. U nás to vyrazilo jen jedno okno,“ popal Georgij. Zničenou střechou ale začalo zatékat a hrozilo, že voda poničí další podlaží. Sousedé se proto rychle složili na opravu.

Několik lidí přečkalo boje ve městě ve sklepení domu, které rozhodně nebylo projektováno jako kryt. Během těžkého ostřelování ale šlo o nejbezpečnější místo.

Domů to táhlo i Ninu s pejskem Fjodorem. S Fíďou, jak mu říká, se teď může opět procházet po opraveném parku, kde to mají oba rádi. Kompletní obnova města podle ní zabere ještě roky. „Pokud to budeme opravovat jen vlastními silami, tak rychlí budou jen ti, co mají peníze. Penzisté by to pak samozřejmě měli složité.“