Populární ruský zpěvák Ševčuk musí zaplatit pokutu, podle soudu zdiskreditoval armádu

Rusko na Ukrajinu zaútočilo letos 24. února. Moskva se od té doby snaží mezi lidmi potlačit projevy nesouhlasu, mimo jiné hrozí vysoké tresty za šíření toho, co ruské úřady vyhodnotí jako dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě, diskreditaci ozbrojených sil i za výzvy k protiruským sankcím.

Moskva invazi na Ukrajinu označuje jako „zvláštní vojenskou operaci“ s cílem „demilitarizovat a denacifikovat“ Ukrajinu. Není to poprvé, co Ševčuk otevřeně kritizoval ruského prezidenta. Byl jedním z lídrů rozsáhlých povolebních protestů z let 2011 až 2013, které Kreml potlačil. Před nástupem Putina do čela Ruska se vymezoval proti první rusko-čečenské válce v 90. letech.