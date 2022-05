Vlast není Putinova řiť, prohlásil zpěvák ruské skupiny DDT před davem. Teď se o něj zajímá policie

Lídr populární ruské rockové skupiny DDT Jurij Ševčuk se dostal do problémů poté, co prohlásil, že „vlast není prezidentova řiť, kterou je potřeba líbat“. Výrok o Rusku a prezidentovi Vladimiru Putinovi pronesl před několikatisícovým davem na středečním koncertu v Ufě. Hned po vystoupení za zpěvákem přišla do zákulisí policie a sepsala s ním protokol o přestupku, informuje zpravodajský web stanice Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda.