Z Ruska prchají před nesvobodou stovky tisíc lidí. Bojí se i odvodů do armády

Nebezpečí hrozí v Rusku každému, kdo invazi na Ukrajinu odsoudí. Řadu příchozích proto tvoří bývalí pracovníci v médiích. „Novinářům hrozí až patnáct let vězení. Je to cena za to, že říkáme pravdu. Že válku nazýváme válkou,“ vysvětluje Andrej Grigorjev z Radia Svoboda.

Ty, kteří se do Ruska po krátké době vrátili, překvapuje nezájem spoluobčanů o vývoj na Ukrajině. Podle ruských průzkumů ho nesleduje zhruba polovina populace.

Soukup ale upozorňuje, že veškeré průzkumy prováděné v období války, a navíc v kontextu represí kremelského režimu, mají nízkou vypovídající hodnotu. „Představte si, že by vám v Československu v roce 1978 zavolal někdo z neznámého čísla a řekl: Dobrý den, my jsme nezávislí sociologové, my bychom se chtěli zeptat, co si myslíte o Chartě 77,“ srovnává novinář.