První loď s obilím by mohla z Oděsy vyplout už ve středu. Farmáři tomu však moc nevěří

Farmář Vjačeslav Neumeržickij by již úrodu potřeboval prodat, v současné době to ale nejde. Dostává se tak do finančních problémů a nemůže ani nakoupit osivo na příští rok.

S několika zaměstnanci v oděské oblasti farmaří od konce devadesátých let. Teď si dělá velké starosti o budoucnost. Dohodě o vývozu obilí nevěří.

„Historicky nemá smysl domlouvat se s Ruskem. Dohody s ním mají jenom cenu papíru, na kterém jsou napsané,“ říká.