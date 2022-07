„Jsme dva světy, které se nechápou.“ Podle zpravodaje Rožánka je Rusko z války šťastné

O ztrátách ruské armády se v ruských médiích vůbec nemluví a do veřejného prostoru se dostávají pouze zprávy z ministerstva obrany nebo generálního štábu. „Čili to, co zveřejní armáda, je pravda,“ popisuje Rožánek ruskou perspektivu. „Jakmile řeknete něco jiného, je to lež a můžete za to být stíhán. A protože v Rusku nejsou žádná nezávislá média, všichni pouze přepisují to, co zveřejní ministerstvo obrany.“

Resort, který řídí Sergej Šojgu, a generální štáb mají každý den brífinky, kde oznamují vítězství a zabraná další území a města. Rusové jsou tak přesvědčeni, že vítězí a že jejich takzvaná speciální vojenská operace na Ukrajině, jak Rusko nazývá svou invazi, pokračuje podle plánu.

Mají svou pravdu

Podle korespondenta ČT si nikdo v Rusku nepřipouští slova prezidenta Volodymyra Zelenského, že ukrajinská armáda má potenciál dobývat zpět svá území. Označil za zajímavé, že na začátku vstupu ruských vojsk na Ukrajinu nabízeli Američané prezidentovi Zelenskému, aby opustil Kyjev. „Všichni měli za to, že ruská armáda obsadí Kyjev během tří dnů. To se však nesplnilo, Rusové se pak stáhli z Kyjeva a nepovedlo se jim dobýt ani Charkov, druhé největší město Ukrajiny.“

„Fakt, že se jim povedlo dobýt Mariupol a Cherson, a de facto tedy propojit Krym s Donbasem, bezpochyby vojenským úspěchem je. Nicméně Kreml a vedení ruské armády oznámily, že skončila první fáze operace a začne druhá, jejímž cílem bude dobytí Donbasu. Nedávno také Vladimir Putin prohlásil, že podpora Ukrajiny ze strany Západu povede k tomu, že Rusko bude chtít získat další území silou. V Rusku tedy samozřejmě žádné polemiky o tom, jestli ruská armáda vítězí nebo prohrává, nejsou,“ informuje zpravodaj.

Nediskutuje se tam podle něj ani o tom, že by křižník Moskva, vlajková loď černomořské flotily, mohla být potopena ukrajinskými střelami Neptun. Rusové totiž ‚vědí‘, že tam byl požár, následně vybuchla munice, loď se potopila a veškerá posádka byla zachráněna.