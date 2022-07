Rusko chce anektovat další oblasti Ukrajiny. Podle Washingtonu použije stejný scénář jako na Krymu

Změnil se také okupovaný Cherson. Ve městě, které padlo do ruských rukou bezprostředně po vypuknutí války, se platí rubly a vysílá tam ruská televize. Co se stalo s lidmi, kteří ruskou invazi na jaře odmítali, není jasné. Protesty téměř utichly a dosazení správci vylučují, že se město vrátí Ukrajině. „Nikdo už nikdy nebude osvobozovat město Cherson. Zapomeňte na protiútok,“ diktuje Stremousov.

Proruské úřady slibují začlenění do Ruska, přestože jim Kreml nic podobného otevřeně neslíbil. Rekonstrukce poničených oblastí by byla pro Moskvu finančně nákladná. Na druhou stranu by ale po anexi mohla zesílit výhrůžky jadernými zbraněmi. Podmínky pro jejich použití by byly splněné, což má dokládat následující citace.