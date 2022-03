Drtivá většina Čechů nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu, ukazuje průzkum

Chybělo přitom málo a český premiér odcestovat nemusel. Ti, kdo ručí za bezpečí předsedy vlády, ho varovali. „České zpravodajské služby mu k tomu vydaly, řekněme, negativní stanovisko a nesouhlasily s tou cestou, nedoporučily ji,“ sdělil reportér Deníku N Lukáš Prchal.

Fiala i přesto považoval cestu za správnou. „To, že Česká republika a také třeba Polsko nebo baltské země říkají: 'My tomu regionu rozumíme, my o něj máme zájem', je i pokračováním toho, co tady bylo dřív. Co je ještě důležitější, že stát jako Česká republika, Polsko nebo baltské země to nejen deklarují, ale vypadá to, že jsou schopny vtisknout svůj otisk do formulace celých evropských politik,“ míní Šlosarčík.

Praha tak díky kroku aspiruje na jednoho z vůdčích států Evropské unie. V uplynulých letech se přitom mnohdy stavěla proti Bruselu. Například když protestovala proti přijetí dvou a půl tisíce uprchlíků z Blízkého východu. Nebo když odmítala přijmout audit, podle kterého Česko neoprávněně čerpalo evropské dotace. Teď má země příležitost, jak ze sebe v Evropě sejmout nálepku potížisty. „Myslím si, že se Česká republika ukazuje jako země, která by se měla vrátit do toho mainstreamu ve smyslu skutečně členského státu, který má vliv, protože jsme byli marginalizováni po celou řadu let,“ míní bývalý eurokomisař Pavel Telička.

S pomocí uprchlíkům souhlasí drtivá většina

Putinova agrese na českou společnost dopadla nebývale. Vedlejším efektem je jednota. „Česko se v reakci na ukrajinskou krizi nepochybně dokázalo sjednotit tak, jak to v takových komplexních společnostech, jako je ta naše, je vůbec možné. Politická scéna nepochybně, až na malé výjimky. A myslím si, že lidé obecně také. Má to své důvody, protože dle mého soudu je to jeden z mála případů, kdy je zlo jasné. A není to otázka interpretace,“ dodává Špidla.

Do země přišlo čtvrt milionu lidí, především žen a dětí. Další jsou na cestě. Česko je na hraně kapacit. Ukrajina si to uvědomuje. „Chtěl bych se proto na vás obrátit s prosbou, abychom se pokusili překonat toto složité období společně. Tyto ženy a děti nejsou pracovními migranty. Jejich bezpečí v Česku je jistou zárukou pro jejich manžele, že nemusí mít starosti o své blízké a můžou relativně klidně a s chladnou hlavou bránit Ukrajinu a Evropu před ruskými agresory,“ vzkázal ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis.