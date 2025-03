Hasiči v Hustopečích vyhloubí kvůli benzenu další sondy

Hasiči v Hustopečích nad Bečvou, které postihla před týdnem havárie cisteren s toxickým benzenem, pokračují v čištění vagonů parním generátorem. Hloubit budou další sondy pro čerpání benzenu, který pronikl do podzemních vod. Zatím jsou jich dvě desítky, některé z nich jdou až do hloubky čtyř metrů. Odborníci zároveň začali kvůli zjištění rozsahu kontaminace odebírat vzorky půdy, výsledky by měly být kolem 20. března.