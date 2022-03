Rusové chtějí údery na západ Ukrajiny skoncovat s tamním letectvem, vypíchli odborníci

V rámci NATO je naprostá shoda v tom, že zatím se nebude přistupovat k tomu, co dlouhodobě žádá ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, tedy aby se uzavřel letecký prostor nad Ukrajinou. Podle bezpečnostního analytika z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Josefa Krause se tak stane v momentě, kdy to bude už opravdu neúnosné, kdy dojde k sérii válečných zločinů, a způsobí to tak obrovský poprask, že to nakonec vtáhne NATO do konfliktu. „Anebo v momentě, kdy dojde k nějakému přelití konfliktu na území jejich členů, jako je například Polsko,“ doplnil Kraus.

„Bezletová zóna je už překročení červené linie. To už znamená přímou konfrontaci mezi silami NATO a Ruskou federací, protože její vynucování bude znamenat, že by síly NATO měly sestřelovat ruská letadla, která ji naruší. V takovém případě už se jedná o ozbrojený konflikt mezi NATO a Ruskou federací. Pokud by NATO do přímého konfliktu z nějakého důvodu chtělo jít, pak si dovedu představit lepší způsob jak to udělat, než je vyhlašování bezletové zóny nad Ukrajinou,“ domnívá se Kraus.

Za ten považuje například nasazení vlastních ozbrojených sil k zabránění postupu ruských jednotek nebo nějaké preventivní útoky, které by měly zastavit vraždění civilistů. Nebo využití nekonvenčních druhů zbraní. „To už by ale víceméně znamenalo třetí světovou válku,“ vysvětlil.

Konec války může přijít brzo, ale také za hodně dlouho

Co se týče konce konfliktu, nabízí se několik scénářů, přičemž ten s rychlým koncem se ruské armádě stále více vzdaluje.

Dalším scénářem je, že se konflikt přelije přes hranice Ukrajiny. Moskva může poslat armádu do dalších zemí, kde má své zájmy, jako je Moldavsko nebo Gruzie, a zvýšit tlak na NATO. Nabízí se i diplomatické řešení, přestože ruské požadavky (uznání Krymu jako ruského teritoria, samostatnost povstaleckých republik na východě Ukrajiny a aby Ukrajina nevstoupila do NATO) se dosud ukrajinské straně zdají jako velice přehnané.

Nemusí to ale být jen Ukrajina, která by měla kapitulovat. Neúspěch bleskového tažení, vysoké ztráty ruské armády a stále citelnější sankce. To vše může vést k tomu, že by mohl padnout i ruský prezident Vladimir Putin. Ačkoliv je po desetiletí jeho pozice v čele Ruska mimořádně silná, ekonomické a sociální otřesy by ho mohly ohrozit.

„Pokud se Ukrajincům bude déle dařit se bránit a způsobovat těžké ztráty, tak i Rusko by asi dokázalo ze svých požadavků nějakým způsobem slevit. Stejně tak pokud se ta situace nebude vyvíjet příznivě pro ukrajinskou armádu, kdyby padl třeba Charkov, tak i Ukrajinci by mohli překousnout věci, které jsou pro ně jinak zcela nepřijatelné,“ myslí si redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup.