„Snažíme se, aby naše reportáže šly do hloubky,“ říká šéfredaktor Voxpotu. Na březen chystají nový web

„Snažíme se, aby naše reportáže šly do hloubky a aby dokázaly vysvětlit to, co se děje kolem nás, v širším kontextu. Nejde nám jen o to pokrývat ty klasické zprávy,“ vysvětluje Boháč, co je cílem jeho projektu.

Voxpot se s Anetou Václavíkovou, jeho současnou vizuální šéfeditorkou, rozhodl založit proto, že mu v českém mediálním prostoru chyběly delší a hlubší reportáže ze zahraničí. Do projektu vložili vlastní úspory a získali několik grantů, ale rozhodli se i pro cestu crowdfundingu. Koncem roku 2018 tak v kampani vybrali 600 tisíc korun.