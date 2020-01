Stránky na Facebooku odkryly své autory. Chyba, na kterou čekali novináři po celém světě

Chyba trvala jen pár hodin a Facebook během nich v historii úprav zobrazoval, kdo příspěvek napsal nebo kdo ho upravil. Za normálních okolností jsou tyto údaje skryté, a pokud autor příspěvek sám nepodepíše, nikdo nezjistí, kdo ho na stránku napsal.

Novináři si tak definitivně potvrdili, že například facebookový profil premiéra Andreje Babiše spravuje jeho marketingový specialista Marek Prchal. A kromě něj ještě desítka dalších lidí z tiskového odboru hnutí ANO a vlády.

„Je v pořádku, že na to má PR tým, politici to mají všude po světě. Proč ten tým potom stránku vypnul, je daleko zajímavější otázka,“ říká novinář Petr Koubský z Deníku N. Než chybu Facebook zase odstranil, místo příspěvků byla totiž na profilu Andreje Babiše oznámení, že je stránka nedostupná.

„Mám dojem, že se vylekali, že mu to poruší pracně budovanou image lidového premiéra, který se osobně obrací k voličům a dokáže s nimi komunikovat jejich řečí,“ doplňuje Koubský.

Hon na dezinformátory

Víc než premiérův účet některé novináře zajímalo, kdo ve skutečnosti šíří manipulativní zprávy. A tak zjistili, že například za Aeronet píše na Facebook Dylan Taylor – tedy uživatel, který založil profil na falešné jméno.

„Provozovatelé dezinformačních webů jsou většinou velmi profesionální a dovedou svou identitu ukrýt pod falešné facebookové účty, které by podle pravidel Facebooku vůbec neměly existovat, ale nijak zvlášť se to nekontroluje,“ komentuje to Koubský.

„Je paradoxní, že některé stránky nemají uvedeny nikoho, kdo by je spravoval. A přitom je to tak důležitý zdroj,“ říká marketingový specialista Jakub Horák.

Pátrání ale nebylo úplně bez úspěchu. Novináři z Deníku N například vystopovali manažerku sociálních sítí z ruské vládní tiskové agentury, která na českém Facebooku píše za Sputnik. Aktuálně.cz objevilo spojení mezi stránkou zesměšňující ekology Greenpiss a jedním ze zaměstnanců chvaletické elektrárny. Server Manipulátoři.cz pak našel souvislost mezi profilem Tomia Okamury a kontroverzním webem EUportal.

Facebook jako tiskový odbor

Ve světě novináři také odhalili, kdo stojí za příspěvky švédské aktivistky Grety Thunbergové, Hillary Clintonové nebo Vladimira Putina. I jim spravují sítě profesionálové, kteří místo příspěvků v podstatě píšou tiskové zprávy.

„Je otázka, jestli se Facebook nestává v dnešní době spíše médiem a médium je zodpovědné za to, co publikuje. Minimálně by ti lidé měli být pod tím názorem podepsaní, a to se v případě stránek neděje,“ říká Jakub Horák, který vedl stránky některým českým politickým stranám.

„Co slyšíme ze sociálních sítí, není autentický hlas politiků a jiných významných osobností. Chyba připomněla, že to je profesionální činnost, která je velice pečlivě řízená a promyšlená, aby vyvolávala přesně tu image, kterou vyvolávat chce,“ doplňuje novinář Koubský.

Chybu Facebook ještě ten den opravil. Teď už jsou skuteční autoři jednotlivých stránek zase skrytí. Více v neděli ve 22:00 na ČT24.