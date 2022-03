Lidé ze zemí EU budou moct do Česka přijíždět bez podmínek, covidová omezení končí

Dosavadní povinnosti vedle unijních zemí nebudou platit také pro Andorru, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko a Vatikán. Pro příjezd z ostatních států mimo Evropskou unii, což se týká i lidí, kteří v takových zemích v posledních čtrnácti dnech pobývali více než dvanáct hodin, pravidla zůstávají beze změny.

Ministerstvo zdravotnictví podle informací ČTK už také nebude vydávat takzvanou mapu cestovatele, na které jsou země rozděleny do barevných kategorií podle míry rizika nákazy koronavirem. V pátek místo toho zveřejní seznam některých mimounijních států, ze kterých mohou přijet za nastavených epidemiologických podmínek všichni lidé. Seznam se bude aktualizovat jen při jeho změně, tedy pravděpodobně jednou za několik týdnů.

Podle dosavadních pravidel se povinnost vyplnit příjezdový formulář a doložit očkování, test nebo prodělanou nemoc nevztahovala na občany Česka i dalších unijních států a jejich rodinné příslušníky, pokud přijížděli do Česka individuální dopravou. Výjimku měli také děti do 12 let, pracovníci mezinárodní dopravy, diplomaté, přeshraniční pracovníci, žáci a studenti nebo lidé cestující pozemní dopravou, kteří nepřijížděli do Česka na více než 24 hodin.