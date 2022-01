Pandemie ve světě: USA hlásí přes milion nových nákaz, Francie brzy schválí očkovací pasy

Podle deníku The New York Times (NYT) přibylo v USA za poslední den asi 1,003 milionu odhalených nákaz, Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) uvádí přírůstek 1,084 milionu. Je to zhruba dvojnásobek oproti minulému pondělku, k obrovskému nárůstu nicméně mohlo přispět i opožděné nahlášení infekcí zaznamenaných během vánočních prázdnin.

Podle NYT v zemi s více než 330 miliony obyvatel připadá na každý z posledních sedmi dní více než 480 tisíc nově odhalených infekcí, což je skoro dvojnásobek předchozího maxima zaznamenaného loni v lednu. V přepočtu na počet obyvatel je to ale méně než denní přírůstky, které zaznamenávalo například Česko na vrcholu předchozí vlny v listopadu.

Bilance hospitalizací zatím neroste tak prudce a drží se pod rekordem z loňské zimní vlny, tlak na zdravotnictví ale sílí. Počet lidí s koronavirem v nemocnicích se po necelých čtyřech měsících opět dostal nad sto tisíc a vzhledem k přibývajícím nákazám zřejmě dál poroste.